Son Dakika Haberleri: Brexit Görüşmelerinde İlerleme Yok

Brexit Görüşmelerinde İlerleme Yok

1 saat önce

- Brexit görüşmelerinde ilerleme yokBRÜKSEL - İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını kurtarmak için Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi.

Brexit Görüşmelerinde İlerleme Yok, System.String[]
- Brexit görüşmelerinde ilerleme yok

BRÜKSEL - İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını kurtarmak için Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile bir araya geldi. Görüşmede, İrlanda sınırı konusunda ilerleme katedilemediği açıklandı.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliğinden ayrılma sürecinde "Brexit" anlaşmasını kurtarmak ve parlementoda tekrar kontrolü ele alabilmek için son hamlelerini yapıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelen May, İrlanda sınırı sorununda yapılabilecek bağlayıcı değişiklikleri görüştü. Görüşmede, İrlanda sınırı konusunda ilerleme katedilemediği açıklandı. Görüşme sonrası basına açıklama yapan May ve Juncker, müzakerelerin yapıcı olduğunu ve ay sonundan önce tekrar bir araya geleceklerini dile getirdi.
İngiliz milletvekilleri, Brexit taslağını beğenmeyerek, Başbakan May'in Kuzey İrlanda ve İrlanda sınırıyla ilgili detayları tekrar müzakere etmesi için karar almışlardı. İngiltere, 29 Mart'ta anlaşmalı veya anlaşmasız AB'den ayrılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:02 Kaynak: İHA

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