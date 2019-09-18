Brexit görüşmelerinde irlanda milli takımı formasıyla konuştu
1 saat önce
Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda yapılan Brexit görüşmelerinde söz alan Martina Anderson, üzerinde İrlanda milli takım oyuncusu James Maclean'ın formasıyla konuşma yaptı.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:46 Kaynak: DHA
'nın Strazburg
kentindeki Avrupa
Parlamentosu'nda yapılan Brexit görüşmelerinde söz alan Martina Anderson, üzerinde İrlanda milli takım oyuncusu James Maclean'ın formasıyla konuşma yaptı.
IRA'nın politik partisi Sinn Féin adına Kuzey İrlanda'yı temsil eden Avrupa Parlamentosu Üyesi İrlandalı politikacı Martina Anderson, bugün yapılan görüşmelerde kendisine milli futbolcu tarafından hediye edilen milli takım formasıyla söz aldı.
Martina Anderson, James Maclean'ı çok sevdiği için onun forması ile konuşma yaptığını; formanın satılık olmadığını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Martina Anderson'ın konuşması
Parlamentodan görüntüler
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