Brexit görüşmelerinde irlanda milli takımı formasıyla konuştu

Brexit görüşmelerinde İrlanda milli takımı formasıyla konuştu

Fransa (DHA) ? Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda yapılan Brexit görüşmelerinde söz alan Martina Anderson, üzerinde İrlanda milli takım oyuncusu James Maclean'ın formasıyla konuşma yaptı.

IRA'nın politik partisi Sinn Féin adına Kuzey İrlanda'yı temsil eden Avrupa Parlamentosu Üyesi İrlandalı politikacı Martina Anderson, bugün yapılan görüşmelerde kendisine milli futbolcu tarafından hediye edilen milli takım formasıyla söz aldı.

Martina Anderson, James Maclean'ı çok sevdiği için onun forması ile konuşma yaptığını; formanın satılık olmadığını söyledi.