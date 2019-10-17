Son Dakika Haberleri: Brexit haberlerinizden mi sıkıldınız? İngiliz kanalı Brexit haberi yayınlamayan kanal kurdu
Son Dakika Dünya Brexit haberlerinizden mi sıkıldınız? İngiliz kanalı Brexit haberi yayınlamayan kanal kurdu

Brexit haberlerinizden mi sıkıldınız? İngiliz kanalı Brexit haberi yayınlamayan kanal kurdu

1 saat önce

İngiltere'de halk Brexit haberlerinden sıkılırken İngiliz Sky News kanalı Brexit içermeyen haber bülteni yayınlama kararı aldı. Haberlerde hiç bir şekilde Brexit işlenmeyecek.

Brexit haberlerinizden mi sıkıldınız? İngiliz kanalı Brexit haberi yayınlamayan kanal kurdu, System.String[]

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) tam bir yılan hikayesine döndü. AB ile İngiliz hükümeti anlaşmalı ayrılık için Perşembe günü uzlaşmaya vardı. Ancak parlamentonun onayı gerekiyor. İngiliz halkı 3 seneyi aşkın bir süredir Brexit ile yatıyor, Brexit ile kalkıyor. Ülkede neredeyse her konunun ucu Brexit'e çıkıyor.


Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre İngiltere'de halkın üçte birinden fazlasının haberlerden kaçınmasının sebebi Brexit. İnsanlar o kadar bunalmış durumda ki artık haber izlemek okumak istemiyorlar.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:12 
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