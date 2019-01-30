Son Dakika Haberleri: Brexit Hakkındaki İyimserlik Etkisiyle Sterlin Yükseldi

Brexit Hakkındaki İyimserlik Etkisiyle Sterlin Yükseldi

17 dakika önce

– Birleşik Krallık Avam Kamarası'nın, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma olmadan çıkmayacağına işaret eden oylaması sonucunda oluşna iyimserlik etkisiyle sterlin değer kazandı.

Brexit Hakkındaki İyimserlik Etkisiyle Sterlin Yükseldi, System.String[]
Birleşik Krallık Avam Kamarası'nın, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma olmadan çıkmayacağına işaret eden oylaması sonucunda oluşna iyimserlik etkisiyle sterlin değer kazandı.

Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.20 kazanımlşar 1.3106 değerine, euro karşısında da yüzde 0.26 kazanımla 0.8718 değerine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:44 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Sterlin, Ekonomi
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