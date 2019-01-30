Brexit Hakkındaki İyimserlik Etkisiyle Sterlin Yükseldi
17 dakika önce
– Birleşik Krallık Avam Kamarası'nın, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma olmadan çıkmayacağına işaret eden oylaması sonucunda oluşna iyimserlik etkisiyle sterlin değer kazandı.
– Birleşik Krallık
Avam Kamarası'nın, ülkenin Avrupa Birliği
'nden (AB
) bir anlaşma olmadan çıkmayacağına işaret eden oylaması sonucunda oluşna iyimserlik etkisiyle sterlin değer kazandı. Sterlin
, dolar karşısında yüzde 0.20 kazanımlşar 1.3106 değerine, euro karşısında da yüzde 0.26 kazanımla 0.8718 değerine yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:44 Kaynak: DHA
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