Brexit her çeyrekte 6.6 milyar sterlin götürdü
2 saat önce
Britanya, Brexit referandumundan bu yana her çeyrekte 6,6 milyar sterlin kaybetti.
Britanya, Brexit referandumundan bu yana her çeyrekte 6,6 milyar sterlin kaybetti. S&P'nin raporuna göre Brexit kararı olmasaydı ekonomi 2018 sonundakinden yüzde 3 daha büyük olurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:44
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