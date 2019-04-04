Son Dakika Haberleri: Brexit her çeyrekte 6.6 milyar sterlin götürdü

Brexit her çeyrekte 6.6 milyar sterlin götürdü

2 saat önce

Britanya, Brexit referandumundan bu yana her çeyrekte 6,6 milyar sterlin kaybetti.

Brexit her çeyrekte 6.6 milyar sterlin götürdü, System.String[]
Britanya, Brexit referandumundan bu yana her çeyrekte 6,6 milyar sterlin kaybetti. S&P'nin raporuna göre Brexit kararı olmasaydı ekonomi 2018 sonundakinden yüzde 3 daha büyük olurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:44 

Ekonomi, Britanya, Sterlin, Ekonomi
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