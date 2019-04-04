Brexit her çeyrekte 6.6 milyar sterlin götürdü

Britanya, Brexit referandumundan bu yana her çeyrekte 6,6 milyar sterlin kaybetti.

Britanya, Brexit referandumundan bu yana her çeyrekte 6,6 milyar sterlin kaybetti. S&P'nin raporuna göre Brexit kararı olmasaydı ekonomi 2018 sonundakinden yüzde 3 daha büyük olurdu.

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