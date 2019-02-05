Son Dakika Haberleri: Brexit İçin AB'ye Tekrar Masaya Oturma Teklifi Yaptık"

Brexit İçin AB'ye Tekrar Masaya Oturma Teklifi Yaptık"

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit için AB'ye tekrar masaya oturma teklifi yaptık" dedi.

Brexit İçin AB'ye Tekrar Masaya Oturma Teklifi Yaptık
İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit için AB'ye tekrar masaya oturma teklifi yaptık" dedi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına 8 hafta kala Başbakan Theresa May, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta basın toplantısı düzenledi. May, 40 dakika süren basın toplantısında İngiltere'nin Kuzey İrlanda'nın daima destekçisi olacağını yeniledi. Brexit sürecinden hiçbir şekilde dönüş kararı olmayacağının altını çizen May, "Kuzey İrlanda her zaman kritik bir konumda oldu. Yaşanacak olan süreçte Kuzey İrlanda önemli bir rol oynayacak. Bunu Kuzey İrlanda'nın kalbi olan Belfast'tan yenilemek istedim" diye konuştu. 10 Nisan 1998 yılında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın detaylarına da değinen May, "12 yaşındayken sorunların başladığını hatırlıyorum, 42 yaşıma geldiğimde bu sorunların hala devam ettiğini görüyorum. Başbakan seçilmem ile birlikte ilk görevlerimden birisinin Kuzey İrlanda ve İngiltere'yi ortak bir noktada tutmak olduğunu biliyordum. Brexit süreci için Avrupa Birliği'ne tekrardan masaya oturma teklifini yaptık" açıklamasıyla yeni bir anlaşma sürecinin içerisinde olduğunun sinyallerini verdi. Öte yandan, Başbakan May'in Belfast'taki konuşmasının ardından İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada May'in Perşembe günü öğlen saatlerinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Brüksel'de bir araya geleceği belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:47 Kaynak: İHA

Theresa May, İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
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