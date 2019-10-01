Brexit için geri sayım sürerken Boris Johnson'dan AB'ye yeni öneriler

Brexit anlaşmasını Avrupa Birliği ile yeniden müzakere etmek isteyen İngiltere Başbakanı Boris Johson, "çok yakında" Brüksel'e Irlanda ile ilgili yeni önerilerde bulanacağını söyledi.



Brexit'i anlaşmalı veya anlaşmasız hayata geçireceğiz" diyen Johnson'ın bu açıklaması İngiltere'nin AB'den ayrılmasının planlandığı tarihe 30 gün kala geldi.