Son Dakika Haberleri: Brexit İçin May'den Yeni Teklifler Bekliyoruz"

Brexit İçin May'den Yeni Teklifler Bekliyoruz"

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün İngiliz Parlamentosu'nda yapılan oylamanın ardından oylamaya ilişkin İngiltere'nin müzakereler için hala yeterli zamanın olduğunu ifade ederek, "İngiltere Başbakanı Theresa May'in önerilerini bekliyoruz" dedi.

Brexit İçin May'den Yeni Teklifler Bekliyoruz
Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün İngiliz Parlamentosu'nda yapılan oylamanın ardından oylamaya ilişkin İngiltere'nin müzakereler için hala yeterli zamanın olduğunu ifade ederek, "İngiltere Başbakanı Theresa May'in önerilerini bekliyoruz" dedi. İngiltere Parlamentosu'nun Brexit Anlaşması'nı reddetmesinin ardından gözler Avrupa Birliği ülkelerine çevrildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin müzakereler için hala yeterli zamanın olduğunu dile getirdi. Federal Dışişler Komitesi toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Merkel, "Müzakere için hala vaktimiz var. Ancak, Başbakanın önerilerini bekliyoruz" diye konuştu. Dün gerçekleştirilen oylama sonucundan pişmanlık duyduğunu kaydeden Merkel, "Başbakanın açıkladığı gibi, bundan sonra olacakların İngiliz tarafına bağlı olduğuna iniyoruz. Bir zarar olacak ama bunu sınırlamak istiyoruz. Bundan dolayı elbette düzenli bir çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak düzenli olmayan bir çözüm için de hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

İngiltere, Almanya, Angela Merkel, Güncel
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