Brexit için son 22 gün
1 saat önce
Milletvekilleri gelecek hafta May'in Brexit anlaşmasını reddederlerse, İngiltere Brexit'i ertelemek zorunda kalabilir.
Milletvekilleri gelecek hafta May'in Brexit anlaşmasını reddederlerse, İngiltere
Brexit'i ertelemek zorunda kalabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:40
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Brexit İçin Son 22 Gün
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