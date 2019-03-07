Son Dakika Haberleri: Brexit için son 22 gün

Brexit için son 22 gün

1 saat önce

Milletvekilleri gelecek hafta May'in Brexit anlaşmasını reddederlerse, İngiltere Brexit'i ertelemek zorunda kalabilir.

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Milletvekilleri gelecek hafta May'in Brexit anlaşmasını reddederlerse, İngiltere Brexit'i ertelemek zorunda kalabilir.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:40 

İngiltere, Ekonomi
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