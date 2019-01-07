Son Dakika Haberleri: Brexit ile 1 trilyon dolarlık varlık çıkacak

Brexit ile 1 trilyon dolarlık varlık çıkacak

9 dakika önce

Brexit ile İngiltere'nin 8 trilyon sterlinlik bankacılık sektörünün 800 milyar sterlinlik bölümünün ülkeden çıkması bekleniyor.

Brexit ile 1 trilyon dolarlık varlık çıkacak, System.String[]
Brexit ile İngiltere'nin 8 trilyon sterlinlik bankacılık sektörünün 800 milyar sterlinlik bölümünün ülkeden çıkması bekleniyor. Ancak anlaşmasız çıkış durumunda bunun "sadece buzdağının tepesi" olacağı belirtiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:45 

İngiltere, Ekonomi
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