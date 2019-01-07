Brexit ile 1 trilyon dolarlık varlık çıkacak
9 dakika önce
Brexit ile İngiltere'nin 8 trilyon sterlinlik bankacılık sektörünün 800 milyar sterlinlik bölümünün ülkeden çıkması bekleniyor.
Brexit ile İngiltere
'nin 8 trilyon sterlinlik bankacılık sektörünün 800 milyar sterlinlik bölümünün ülkeden çıkması bekleniyor. Ancak anlaşmasız çıkış durumunda bunun "sadece buzdağının tepesi" olacağı belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:45
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