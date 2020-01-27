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Brexit ile bilim insanlarını kaybetmek istemeyen İngiltere'den 'Küresel Yetenek' vize uygulaması
6 saat önce
İngiltere hükümeti, dünyanın en iyi bilim insanları, araştırmacıları ve matematikçilerini ülkeye çekmek için 20 Şubat'ta yeni ve hızlı bir vize programı başlayacağını duyurdu.
İngiltere hükümeti, dünyanın en iyi bilim insanları, araştırmacıları ve matematikçilerini ülkeye çekmek için 20 Şubat'ta yeni ve hızlı bir vize programı başlatacağını duyurdu.
Pazartesi günü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brexit sonrası "Küresel Yetenek Vizesi" ile ülkeye gelebilecek kişi sayısında sınırlama olmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:13
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