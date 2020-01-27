Brexit ile bilim insanlarını kaybetmek istemeyen İngiltere'den 'Küresel Yetenek' vize uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brexit ile bilim insanlarını kaybetmek istemeyen İngiltere'den 'Küresel Yetenek' vize uygulaması - Son Dakika Dünya

Brexit ile bilim insanlarını kaybetmek istemeyen İngiltere'den 'Küresel Yetenek' vize uygulaması

6 saat önce

İngiltere hükümeti, dünyanın en iyi bilim insanları, araştırmacıları ve matematikçilerini ülkeye çekmek için 20 Şubat'ta yeni ve hızlı bir vize programı başlayacağını duyurdu.

Brexit ile bilim insanlarını kaybetmek istemeyen İngiltere'den 'Küresel Yetenek' vize uygulaması, System.String[]

İngiltere hükümeti, dünyanın en iyi bilim insanları, araştırmacıları ve matematikçilerini ülkeye çekmek için 20 Şubat'ta yeni ve hızlı bir vize programı başlatacağını duyurdu.


Pazartesi günü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brexit sonrası "Küresel Yetenek Vizesi" ile ülkeye gelebilecek kişi sayısında sınırlama olmadığı bildirildi.

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İngiltere, Vize, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:13 
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