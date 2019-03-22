Brexit'in Almanya'ya Maliyeti Kişi Başı 115 Euro
38 dakika önce
İNGİLTERE'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecinin gerçekleşmesi halinde, Almanya'ya maliyeti 9,5 milyar Euro olacak.
İNGİLTERE'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecinin gerçekleşmesi halinde, Almanya'ya maliyeti 9,5 milyar Euro olacak.
Brexit'in AB ülkelerine maliyeti konusunda araştırma yapan Alman Bertelsmann Vakfı, Brexit'in Almanya'ya maliyetinin 9,5 milyar Euro, Alman halkına yıllık maliyetinin ise 115 Euro olacağını açıkladı.
FRANSA VE İTALYA KAYBEDECEK, ABD-ÇİN KAZANACAK
Brexit'in gerçekleşmesi halinde İngiltere'nin yıllık 57 milyar Euro'luk kayıp yaşayacağı gibi AB ülkelerinin yıllık kaybının 40,4 milyara mal olacağı belirtilen araştırmada Almanya'nın ardından en büyük kaybı yaşayacak ülkeler arasında 8 milyar Euro ile Fransa ve 4 milyar Euro ile İtalya'nın olacağı açıklandı. Maliyetlerin en büyük bölümünü ise getirilecek olan gümrük vergilerinin olacağı kaydedildi. Brexit'ten AB ülkeleri zarar görürken, ABD'nin, 13,2 milyar Euro ve Çin'in ise 5,3 milyar Euro kar yapması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:20
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