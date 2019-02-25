Son Dakika Haberleri: Brexit'in Ertelenmesi Mantıklı Olur"

Brexit'in Ertelenmesi Mantıklı Olur"

34 dakika önce

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit sürecinin 29 Mart'tan ileri bir tarihe ertelenmesini "mantıklı bir sonuç" olarak değerlendirdi.

Brexit'in Ertelenmesi Mantıklı Olur
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit sürecinin 29 Mart'tan ileri bir tarihe ertelenmesini "mantıklı bir sonuç" olarak değerlendirdi. Avrupa Birliği (AB) ve Arap Ligi arasında düzenlenen zirve için Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentine gelen Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Tusk, görüşmede Brexit anlaşmasında olası bir uzatmanın yasal ve usulüne göre olması konusunu ele aldıklarını açıkladı. Görüşmeden sonra basın toplantısı düzenleyen Tusk, "Bence bir anlaşmayı onaylamak için Avam Kamarası'nda yeteri kadar çoğunluğa sahip değiller. Bir alternatifle karşılaşacağız; karmaşık bir Brexit ya da uzatma" dedi.

"Brexit'i gerçekleşeceği 29 Mart tarihine kadar ertelememiz için çok az zaman var. Bu bizim planımız değil, bu bir gerçektir" diyen Tusk, İngiltere'nin bir sonraki genel seçimlere kadar beklemesi gerektiğini ima etti. Theresa May'in uzatmadan kaçındığına da değinen Tusk, "İnanıyorum ki erteleme mantıklı bir sonuç olacak" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

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