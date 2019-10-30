Son Dakika Haberleri: Brexit'in ertelenmesinin ardından İngiltere 12 Aralık'ta erken seçime gidiyor
Son Dakika Dünya Brexit'in ertelenmesinin ardından İngiltere 12 Aralık'ta erken seçime gidiyor

Brexit'in ertelenmesinin ardından İngiltere 12 Aralık'ta erken seçime gidiyor

1 saat önce

İngiliz Parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı.

Brexit'in ertelenmesinin ardından İngiltere 12 Aralık'ta erken seçime gidiyor, System.String[]

İngiliz Parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı. Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinde çalkantılı bir dönem yaşayan İngiltere'de, Brexit'in bir kez daha ertelenmesinin ardından erken seçime gidilmesi kararlaştırıldı.


Avam Kamarası'ndan yapılan oylamada 20'ye karşı 438 oyla erken seçim kara alınmış oldu.

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İngiltere, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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