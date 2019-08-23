Son Dakika Haberleri: Brexit'in etkisiyle İngiltere'de göçmen sayısı 2013'ten bu yanan en düşük seviyesinde
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Brexit'in etkisiyle İngiltere'de göçmen sayısı 2013'ten bu yanan en düşük seviyesinde

1 saat önce

Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alan İngiltere’de net göçmen sayısı 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İngiltere’ye giren ve İngiltere’den ayrılan göçmen sayısı arasındaki farkı ifade eden net göçmen rakamının gerilemesinde Brexit kararının rol oynadığı belirtiliyor

Brexit'in etkisiyle İngiltere'de göçmen sayısı 2013'ten bu yanan en düşük seviyesinde, System.String[]

Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'de net göçmen sayısı 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.


İngiliz Ulusal İstatistik Kurumu'ndan (ONS) yapılan açıklamada bu sene ülkeye 612 bin göçmen gelirken, 385 bin kişi ülkeyi terk etti. Bu yılın net göçmen sayısı 226 bin oldu.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:45 
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