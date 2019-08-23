Brexit'in etkisiyle İngiltere'de göçmen sayısı 2013'ten bu yanan en düşük seviyesinde
1 saat önce
Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alan İngiltere’de net göçmen sayısı 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.
İngiltere’ye giren ve İngiltere’den ayrılan göçmen sayısı arasındaki farkı ifade eden net göçmen rakamının gerilemesinde Brexit kararının rol oynadığı belirtiliyor
Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'de net göçmen sayısı 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.
İngiliz Ulusal İstatistik Kurumu'ndan (ONS) yapılan açıklamada bu sene ülkeye 612 bin göçmen gelirken, 385 bin kişi ülkeyi terk etti. Bu yılın net göçmen sayısı 226 bin oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:45
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