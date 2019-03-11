Son Dakika Haberleri: Brexit'in İngiltere'ye maliyeti: 900 milyar sterlin

Brexit'in İngiltere'ye maliyeti: 900 milyar sterlin

57 dakika önce

Bankalar, varlık yönetim ve sigorta şirketleri AB referandumundan bu yana İngiltere'den yaklaşık 900 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdı.

Brexit'in İngiltere'ye maliyeti: 900 milyar sterlin, System.String[]
Bankalar, varlık yönetim ve sigorta şirketleri AB referandumundan bu yana İngiltere'den yaklaşık 900 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:25 

Avrupa Birliği, Sigorta, Sterlin, İngiltere, Ekonomi
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