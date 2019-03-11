Brexit'in İngiltere'ye maliyeti: 900 milyar sterlin
57 dakika önce
Bankalar, varlık yönetim ve sigorta şirketleri AB referandumundan bu yana İngiltere'den yaklaşık 900 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdı.
Bankalar, varlık yönetim ve sigorta şirketleri AB
referandumundan bu yana İngiltere
'den yaklaşık 900 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:25
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