Brexit'in iptali için imza sayısı 5 milyonu geçti
1 saat önce
İngiliz hükümetine, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini iptal etmesi çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 milyonu aştı.
İngiliz hükümetine, Avrupa Birliği
'nden (AB
) ayrılma (Brexit) sürecini iptal etmesi çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 milyonu aştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:15
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