Son Dakika Haberleri: Brexit'in iptali için imza sayısı 5 milyonu geçti

Brexit'in iptali için imza sayısı 5 milyonu geçti

1 saat önce

İngiliz hükümetine, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini iptal etmesi çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 milyonu aştı.

Brexit'in iptali için imza sayısı 5 milyonu geçti, System.String[]
İngiliz hükümetine, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini iptal etmesi çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 milyonu aştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:15 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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