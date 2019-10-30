Son Dakika Haberleri: Brexit'in kaderini belirleyecek olan erken genel seçim yolda: Anketler ve bahisler ne yönde?
Son Dakika Dünya Brexit'in kaderini belirleyecek olan erken genel seçim yolda: Anketler ve bahisler ne yönde?

Brexit'in kaderini belirleyecek olan erken genel seçim yolda: Anketler ve bahisler ne yönde?

1 saat önce

Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit için üçüncü kez erteleme tarihi alan İngiltere 12 Aralık'ta erken genel seçimlere gidecek, şimdi tüm gözler kamuoyu yoklamalarında. Ekim ayında yapılmış olan son anket ortalamasına göre Muhafazakar Parti, ana muhalefet İşçi Partisi'nin 10 puan önünde.

Brexit'in kaderini belirleyecek olan erken genel seçim yolda: Anketler ve bahisler ne yönde?, System.String[]

Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit için üçüncü kez erteleme tarihi alan İngiltere 12 Aralık'ta erken genel seçimlere gidecek, şimdi tüm gözler yapılan anketlerde.


Başbakan Boris Johnson'dan, erteleme tarihi olan 31 Ocak'a kadar 'anlaşmasız Brexit' seçeneğinin masada olmayacağının sözünü alan muhalefetin de desteği ile gelen seçim kararı Johnson'ın göreve geldiği günden bu yana istediği bir durumdu.

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Avrupa Birliği, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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