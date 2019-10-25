Brexit'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya varıldı
43 dakika önce
Avrupa Komisyonu, Brexit'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
Avrupa Komisyonu, Brexit'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya vardı. Ancak Brexit için net bir tarih henüz belirlenemedi.
(İHA)
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