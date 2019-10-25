Son Dakika Haberleri: Brexit'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya varıldı
Son Dakika Güncel Brexit'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya varıldı

Brexit'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya varıldı

43 dakika önce

Avrupa Komisyonu, Brexit'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya vardı.

Brexit'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya varıldı, System.String[]

Avrupa Komisyonu, Brexit'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya vardı. Ancak Brexit için net bir tarih henüz belirlenemedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
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