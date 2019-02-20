Son Dakika Haberleri: Brexit - İngiliz Hayvancılar Birliği'nden Uyarı: Milyonlarca Kuzuyu Telef Etmek Zorunda Kalabiliriz
BBC

Brexit - İngiliz Hayvancılar Birliği'nden Uyarı: Milyonlarca Kuzuyu Telef Etmek Zorunda Kalabiliriz

1 saat önce

İngiliz Hayvancılar Birliği, İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den bir anlaşma olmadan ayrılması halinde ellerindeki ihtiyaç fazlası milyonlarca kuzuyu telef etmek zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

Brexit - İngiliz Hayvancılar Birliği'nden Uyarı: Milyonlarca Kuzuyu Telef Etmek Zorunda Kalabiliriz, System.String[]
İngiliz Hayvancılar Birliği (NFU), İngiltere'nin 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma olmadan ayrılması halinde ellerindeki ihtiyaç fazlası milyonlarca kuzuyu telef etmek zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

NFU Başkanı Minette Batters, "Bunun önüne geçmek için hükümet hayvancılara tazminat ödemeli" dedi.

Batters, "(AB'den ayrılmaya) 900 saatimiz kaldı. Hükümetin sektörümüzü bu kumarı oynamaya mecbur etmesi kabul edilemez. Yüksek gümrük vergileri nedeniyle elimizdeki 4,5 milyon kuzu için pazarımız kalmayacak" diye konuştu.

Hayvancılar Birliği'nin AB ve uluslararası ticaret sorumlusu Nick von Westenholz de 29 Mart'tan sonra hayvan ihracatının aylarca aksayabileceğini söyledi.

AB, İngiltere'den canlı hayvan ithalatına uygulanacak gümrük vergisiyle ilgili düzenlemeleri tamamlamanın 6 ay alabileceğini açıklamıştı.

'Brexit mangalı'

NFU yetkilileri, bunun fiilen bir ambargo anlamına geleceğini belirterek hayvan sahiplerinin ihtiyaç fazlası hayvanları topluca öldürmekten başka seçenekleri kalmayacağını söylüyor.

Bir İngiliz milletvekili, hayvan yetiştiricleriyle görüşmesinde "Brexit mangalı" diye espri yaptı ve "Hayvan sahipleri zorlu bir seçimle karşı karşıya. ya kuzularını öldürecekler ya da beslemeye devam edecekler" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:54 

İngiltere, Avrupa Birliği, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moda Devi Burberry İntihar Çağrışımlı Tasarımı İçin Özür Diledi Ünlü Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten Korkutan Uyarı: Mega Deprem Olacak

Maduro Emri Verdi, Asker Alarm Durumuna Geçti Pakistanlı Senatörler, Prens Selman'a Altından Yapılmış Tüfek Hediye Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:59:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brexit - İngiliz Hayvancılar Birliği'nden Uyarı: Milyonlarca Kuzuyu Telef Etmek Zorunda Kalabiliriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]