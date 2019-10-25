Son Dakika Haberleri: Brexit: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken seçim yapılması için...
BBC
Son Dakika Dünya Brexit: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken seçim yapılması için...

Brexit: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken seçim yapılması için...

15 dakika önce

Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken genel seçime gidilmesini istedi.

Brexit: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken seçim yapılması için..., System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken genel seçime gidilmesini istedi. Johnson, bu tarihte seçime gidilmesini kabul etmeleri halinde, milletvekillerine Brexit Anlaşması'yla ilgili yasa tasarısını incelemeleri için 6 Kasım'a kadar süre vereceğini söyledi.

Boris Johnson muhalefeti uyararak, erken seçime gidilmesini kabul etmemeleri halinde "Brexit sürecinde Parlamentoyu dışlayacağını" söyledi.

Johnson, mevcut Parlamento'nun işlevini yitirdiğini savundu ve İngiliz halkına, Brexit sürecinde mevcut krizi sonlandırma şansı verilmesi gerektiğini belirtti.

İktidardaki Muhafazakar Parti, 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesini öngören önergeyi Pazartesi günü Parlamento'ya sunacak.

Ancak İngiltere'de 2011'de yapılan yasa değişikliği sonrası erken seçim için milletvekillerinin üçte ikisinin desteği gerekiyor.





Corbyn: AB'den anlaşma olmadan ayrılma ihtimali ortadan kalkmalı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise bir kez daha, İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den ayrılması ihtimali tamamen ortadan kalmadan erken seçime destek vermeyeceklerini söyledi.

Diğer muhalefet partileri de erken seçim için Pazartesi günü Parlamento'da yapılacak oylamada "Hayır" oyu vereceklerini açıkladı.





AB'nin bugün İngiltere'nin, Brexit'in ertelenmesi talebine yanıt vermesi bekleniyor.

BBC Avrupa Editörü Katya Adler ise AB liderlerinin Brexit'in 3 ay ertelenmesi yönünde karar alabileceklerini ancak bu kararın Pazartesi gününe kadar ertelenebileceğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson daha önce defalarca ülkesinin 31 Ekim'de anlaşma olmadan AB'den ayrılacağını söylemiş ancak geçen ay Parlamento'da alınan bir karar uyarınca, 19 Ekim'e kadar Brexit Anlaşması Parlamento'dan geçmediği ve Parlamento ülkenin anlaşma olmadan AB'den ayrılmasına onay vermediği için, imzasız bir mektupla Brüksel'den Brexit'in ertelemesini istemek zorunda kalmıştı.

Boris Johnson, İngiltere, Aralık, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:20 
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