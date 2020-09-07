Brexit: İngiltere Başbakanı Johnson AB'ye ticaret anlaşması için 15 Ekim'e kadar süre verecek - Son Dakika
BBC

Brexit: İngiltere Başbakanı Johnson AB'ye ticaret anlaşması için 15 Ekim'e kadar süre verecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Pazartesi günü yapacağı konuşmada Avrupa Birliği (AB) ile 15 Ekim'e kadar ticaret anlaşması yapılamaması halinde her iki tarafın da "bunu kabul edip, yoluna devam etmesi gerektiğini" söylemesi bekleniyor.

Brexit: İngiltere Başbakanı Johnson AB'ye ticaret anlaşması için 15 Ekim'e kadar süre verecek, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Pazartesi günü yapacağı konuşmada Avrupa Birliği (AB) ile 15 Ekim'e kadar ticaret anlaşması yapılamaması halinde her iki tarafın da "bunu kabul edip, yoluna devam etmesi gerektiğini" söylemesi bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Johnson'ın konuşmasında, "Bu tarihin ötesine sarkan takvimleri düşünmenin hiçbir anlamı yok. O vakte kadar bir anlaşma sağlayamazsak, iki taraf arasında bir serbest ticaret anlaşması olacağını zannetmiyorum ve bu durumda, bunu kabul edip yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diyeceği belirtildi.

Johnson'ın İngiltere'nin AB üyeliğinden ticaret anlaşması yapmadan ayrılmasını da "olumlu bir sonuç" olarak nitelendireceği ifade ediliyor.

İngiltere, 2016'da yapılan referandumun ardından 31 Ocak'ta AB üyeliğinden resmen ayrıldı. Bu tarihte yılsonuna kadar sürecek olan 11 aylık bir geçiş dönemi başladı.

Bu geçiş döneminde, birçok düzenleme aynı şekilde devam ederken, iki tarafından da başta ticaret olmak üzere Brexit sonrası ilişkilerin niteliğini belirleyecek bir anlaşma yapması öngörülüyordu.

AB ile İngiltere heyetleri arasındaki müzakerelerin sekizinci turu Salı günü başlayacak.

Ticaret anlaşmasıyla ilgili son durum

İngiltere, AB'nin Kanada ile yaptığına benzer bir anlaşma imzalamak istediğini söylüyor.

Anlaşma olmaması halinde ise AB ile Avustralya arasındakine benzer şekilde, ticaretin Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde devam edeceğini savunuyor.

Johnson konuşmasında ayrıca AB ile ticaret anlaşması yapılamaması olasılığına karşı liman ve sınırlarda gerekli önlemlerin alınmaya başlandığını da söyleyecek.

Ancak kara taşımacılığı sektörünü temsil eden gruplar, geçen hafta içerisinde bakanlara yazdıkları mektupta tedarik zincirinde "ciddi" sıkıntılar olabileceği ve İngiltere'nin "uyurgezer bir halde felakete doğru yürüdüğü" uyarısını yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Pazar günü BBC'ye yaptığı açıklamada, AB ile yürütülen müzakerelerde tıkanıklık yaşanan iki konunu balıkçılıkla ve devlet yardımlarıyla ilgili düzenlemeler olduğunu söyledi.





Kuzey İrlanda konusunda yasal düzenleme

Financial Times gazetesi, hükümetin, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılma koşullarını belirleyen çıkış anlaşmasının bazı kritik bölümlerini geçersiz kılan yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğunu bildirdi.

Habere göre, Çarşamba günü detaylarının açıklanması beklenen yasal düzenlemenin, Brexit sonrasında Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınırların kurulmasını engellemek amacıyla geliştirilen hukuki garantiyi ortadan kaldırması bekleniyor.

BBC'ye konuşan hükümet kaynakları, bunun, AB ile yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde "makul bir acil durum seçeneği" olduğunu söyledi.

Kaynaklar, bu adımın "müzakereleri akamete uğratma niyeti taşımadığını" vurguladı.

Ancak, AB'den üst düzey bir diplomat BBC'ye yaptığı değerlendirmede, bu adımı "kendi ayağına kurşun sıkma stratejisi" olarak nitelendirdi ve görüşmelerin tamamen kesilmesine yol açabileceğini söyledi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, AB üyeliğinden ayrılma koşullarını belirleyen çıkış anlaşmasına yapılacak herhangi bir değişikliğin "çok akılsızca" olacağını ifade etti.

İşçi Partisi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Johnson'ın "İngiltere'nin yasal yükümlülükleriyle ilgili verdiği sözden geri dönme" riski yarattığını belirtti.

Açıklamada, bu hamle "dünya çapında müstakbel ticaret ortaklarımız ve müttefiklerimiz tarafından belirsizlik olarak görülecek çok artniyetli bir adım" olarak tanımlandı.

Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 05:57

Son Dakika Dünya Brexit: İngiltere Başbakanı Johnson AB'ye ticaret anlaşması için 15 Ekim'e kadar süre verecek - Son Dakika Dünya

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