Son Dakika Haberleri: Brexit: İngiltere Başbakanı May'in 'B Planı' 29 Ocak'ta Parlamento'da Oylanacak
BBC

Brexit: İngiltere Başbakanı May'in 'B Planı' 29 Ocak'ta Parlamento'da Oylanacak

39 dakika önce

İngiltere Parlamentosu'nda, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapılacağı açıklandı.

Brexit: İngiltere Başbakanı May'in 'B Planı' 29 Ocak'ta Parlamento'da Oylanacak, System.String[]
İngiltere Parlamentosu'nda, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine (Brexit) yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapılacağı açıklandı.

Başbakan Theresa May, Parlamento'nun Salı günü Brexit anlaşmasını büyük farkla reddetmesinin ardından, "B Planı"nı Pazartesi günü açıklayacağını söylemişti.

Theresa May'in açıklayacağı plan, 6 gün sonra Parlamento'da oylanacak.

May, hükümetinin Çarşamba akşamı güvenoyu almasının tüm muhalefet partilerinin liderleriyle görüşmek istedi ve görüşmelere başladı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise May ile görüşmek için, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılma seçeneğini devre dışı bırakmasını şart koştu.

May henüz Corbyn'nin bu talebine olumlu yanıt vermedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:31 

İngiltere, Parlamento, Theresa May, Dünya
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