Brexit: İngiltere'de çalışma vizesi için puana dayalı sisteme geçildi - Son Dakika
BBC

Brexit: İngiltere'de çalışma vizesi için puana dayalı sisteme geçildi

01.12.2020 13:27
Brexit: İngiltere'de çalışma vizesi için puana dayalı sisteme geçildi, System.String[]

1 Ocak'tan itibaren Avrupa Birliği'nden tamamen çıkmış olacak İngiltere'ye çalışmaya geleceklerin puana dayalı vize başvuruları için online başvurular bugün açıldı.

1 Ocak'tan itibaren Avrupa Birliği'nden tamamen çıkmış olacak İngiltere'ye çalışmaya geleceklerin puana dayalı vize başvuruları için online başvurular bugün açıldı.

Bugünden itibaren Avrupa Birliği vatandaşlarının da bu şekilde vize başvurusunda bulunması gerekecek.

Kalifiye işçi vasfıyla iş başvurusu yapacakların iyi derecede İngilizce bilmesi ve yılda asgari 25 bin 600 sterlin (34 bin 200 dolar) kazanmaları şartları aranıyor.

31 Aralık'tan itibaren İngiltere'nin AB ülkeleriyle serbest dolaşımı da sona ermiş olacak.

O tarihte hali hazırda İngiltere'de olan AB vatandaşları ve ailelerinin yeni sisteme tekrar başvurması gerekmeyecek.

Göçmenlik konusunda ne değişecek?

Kalifiye işçi vizesi için, Avustralya'da da uygulanan puan sistemi kullanılacak. İhtiyaç duyulan belli mesleklerdeki işler için beceri seviyesine göre puanlar verilecek.

İyi derecede İngilizce bilmek ve yılda en az 25 bin 600 sterlin ücret alıyor olma şartı aranacak.

Başvuru yapanların, kendilerini geçindirecek gelirleri olduğunu kanıtlamaları istenecek.

610 ila 1408 sterline mal olacak başvuruların sonuçlanması üç hafta kadar sürecek.

'Müstesna beceri' kriteri altında başvurular

İçişleri Bakanı Priti Patel, yeni sistemin "sade, etkili ve esnek" olacağını ve işverenlere, ihtiyaç duyulan becerileri giderme olanağı sağlayacağını, ayrıca Britanyalı işçilere daha fazla yatırım yapma ve eğitim sağlama sorumluluğu da yükleyeceğini söyledi.

AB içinde serbest dolaşımı eleştiren Patel ve diğerleri, bunun İngiliz şirketlerini AB'den beceri düzeyi düşük işçilere fazlasıyla bağlı olmaya ve diğer ülkelerden yapılan başvuruları dezavantajlı kılmaya neden olduğunu savunuyordu.

Sendikalar ise yeni sistemin, yaşlı ve hasta bakıcılığı işleri için başvuruları olumsuz etkileyeceği ve bu sektörde krize yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) çalışan ve vizelerini yenilemek zorunda olan yabancı kökenli sağlık çalışanlarını da olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Küresel Beceri, İnovasyon ve Girişimcilik vizeleri için başvurular da bugün başladı.

Bununla, "mühendislik, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında müstesna beceri sahibi kişilerin" İngiltere'ye gelmesi hedefleniyor.

Brexit sonrası öğrenci vizeleriyle ilgili değişiklikler ise Ekim ayında yürürlüğe girmişti.

İngiltere ile AB arasında bu yıl başlarında imzalanan anlaşma ile İngiltere'de çalışan 3 milyonu aşkın AB vatandaşının hakları korunma altına alınmış bulunuyor.

Brexit müzakereleri sürüyor

İngiltere'nin yıl sonunda AB ortak pazarı ve Gümrük Birliği'nden çıkması ile ilgili müzakereler devam ediyor.

Hükümet, İngiltere'ye giriş çıkış yapacak kişi ve malların denetimi için yeni bir Sınır Operasyon Merkezi kurulduğunu açıkladı.

Bunun için ileri teknoloji kullanılacağı ve bu sayede, 1 Ocak'tan itibaren beklenen "kısa dönemli" aksamaların sınırlanmasının hedeflendiği belirtiliyor.

İş dünyası, yeni uygulamalar nedeniyle sınırlarda gecikmelerin yaşanmasının kaçınılmaz olacağını belirtirken, ana muhalefet İşçi Partisi de işletmelerin yeni sistemde yapması gerekenler konusunda hala cevap bekleyen sorular olduğunu vurguluyor.

Brexit: İngiltere'de çalışma vizesi için puana dayalı sisteme geçildi

Avrupa Birliği, İngiltere, Brexit, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brexit: İngiltere'de çalışma vizesi için puana dayalı sisteme geçildi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta
Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok         
13:37
Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin         
13:21
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler         
12:53
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak         
11:33
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 13:44:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brexit: İngiltere'de çalışma vizesi için puana dayalı sisteme geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei