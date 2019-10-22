Son Dakika Haberleri: Brexit: İngiltere'nin "AB'den ayrılma" yasa tasarısı neleri içeriyor?
Son Dakika Dünya Brexit: İngiltere'nin 'AB'den ayrılma' yasa tasarısı neleri içeriyor?

Brexit: İngiltere'nin "AB'den ayrılma" yasa tasarısı neleri içeriyor?

1 saat önce

Aylar süren Brexit müzakerelerinin ardından Başbakan Boris Johnson ve AB’nin onayladığı Brexit anlaşmasını iç hukuka aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısı neleri içeriyor?

Brexit: İngiltere'nin

İngiltere Parlamentosu, aylar süren Brexit müzakerelerinin ardından Başbakan Boris Johnson ve Avrupa Birliği'nin onayladığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" (WAB) yasa tasarısını yayınladı.


İngiliz vekiller, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda söz konusu yasa tasarısını ilk kez görüşüyor.

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Boris Johnson, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:28 
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