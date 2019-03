Brexit - İngiltere Parlamentosu: Hükümet AB'den Erteleme İstesin

Brexit anlaşmasını reddeden, İngiltere 'nin AB 'den anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıkan Parlamento , kritik son önergeyi 412'ye karşı 202 oyla kabul etti. Mevcut koşullarda, 29 Mart'taki Brexit'in ertelenmesi için AB üyesi diğer 27 ülkenin tümünün onayı gerekiyor.İngiltere Parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği 'nden (AB), ülkenin birlikten ayrılmasını (Brexit) ertelemesi talebinde bulunmasını öngören önergeyi ... karşı ... oyla kabul etti.Parlamento Salı günü İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmiş, Çarşamba günü ise İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıkmıştı.Perşembe akşamı kabul edilen önerge ise Brexit anlaşmasının 20 Mart Çarşamba gününe kadar İngiltere Parlamentosu tarafından onaylanması halinde, Brexit'in bir kereliğine 30 Haziran'a kadar ertelenmesinin talep edilmesini öngörüyor.İngiltere Parlamentosu'nun Çarşamba gününe kadar anlaşmayı onaylamaması halinde ise AB liderlerinin Perşembe günü başlayacak zirvelerinde İngiltere'den büyük ihtimalle, Brexit'in neden ertelendiği ile ilgili net bir açıklama isteyecekleri hatırlatılıyor.29 Mart'taki Brexit'in 30 Haziran'dan ileri bir tarihe ertelenmesi halinde ise İngiltere'de kesinlikle Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılması gerekeceğinin de altı çiziliyor. İngiltere Başbakanı May ise daha önce Brexit anlaşmasını önümüzdeki hafta üçüncü kez Parlamento'nun onayına sunacağını açıklamıştı.4 farklı önerge de oylandıParlamento, erteleme oylamasından önce yeniden referanduma gidilmesi önergesini oyladı. Bağlayıcı olmayan 2. kez Brexit referandumuna gitme önergesi 334 ret, 85 kabul oyuyla reddedildi.Ertelemenin sadece 30 Haziran'a uzatılması, daha fazla ertelemenin yapılmaması hakkındaki önerge de 314'e 311 oyla reddedildi.Üçüncü bağlayıcı olmayan önerge, milletvekillerinin Brexit çalışmalarına tamamen girmeleri ve bağlayıcı oy hakkına sahip olmaları önergesi de 314'e 312 oyla, yani sadece 2 oy farkıyla reddedildi.Hem Başbakan May 'in anlaşmasını hem anlaşmasız Brexit'i reddeden, Brexit'in milletvekillerine ortak bir yaklaşım benimseyebilmeleri için ertelenmesini öngören son önerge de, 318'e 302 oyla reddedildi.