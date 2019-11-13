Son Dakika Haberleri: Brexit: İngiltere yeni Komisyon için hala isim önerisinde bulunmadı, AB baskıları sürdürüyor
Son Dakika Dünya Brexit: İngiltere yeni Komisyon için hala isim önerisinde bulunmadı, AB baskıları sürdürüyor - Son Dakika Dünya

Brexit: İngiltere yeni Komisyon için hala isim önerisinde bulunmadı, AB baskıları sürdürüyor

8 saat önce

Her bir üye ülkeden bir kişinin yer aldığı yeni Avrupa Komisyonu ekibi kurulma aşamasında ancak erken genel seçime gitmeye hazırlanan İngiltere, Brexit nedeniyle bu görevi yerine getirmek için Brüksel'in ısrarlarına rağmen hala bir isim önerisinde bulunmadı.

Brexit: İngiltere yeni Komisyon için hala isim önerisinde bulunmadı, AB baskıları sürdürüyor, System.String[]

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin tüm çağrılarına rağmen kurulmakta olan Avrupa Komisyonu ekibine isim önerisinde bulunamaması krize neden oldu. Erken genel seçime gidecek ülkede Brexit nedeniyle iki aydır Londra'dan yanıt gelmedi.


Avrupa Birliği antlaşmaları uyarınca eylül ayında bu isteğin yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Londra'ya yeniden bu yönde çağrıda bulunarak "hafta sonuna kadar" talebin karşılanmasını istedi.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:31 
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