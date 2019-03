Brexit İptali İçin Dilekçeye 6 Milyon İmza

BİRLİŞEK Krallık'ın Avrupa Birliği AB ) üyeliğini sonlandırma süreci olarak bilinen Brexit'e karşı başlatılan imza kampanyasına katılım rekor sayıya ulaştı. Parlamentonun resmi internet sitesinde başlatılan ve 10 bin imzayı geçmesi durumunda hükümetin resmi bir yanıt vermesinin zorunlu olduğu kampanya yarın Avam Kamarası'nda tartışılacak.Başbakan Theresa May , dilekçeye atılan imza sayısı 5 milyonu geçtiği zaman bir açıklama yapmış ve Brexit'in iptal edilmesi için 50'nci maddenin geri alınmasını hükümet olarak reddettiklerini söylemişti. May, konuyla ilgili 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Bu hükümet 50'inci maddeyi geri almayacak. 2016 yılındaki referandum sonuçlarına bağlı kalacağız ve Avrupa Birliği'nden çıkışımızı sağlamak için parlamento ile çalışarak bir anlaşma sunacağız" ifadesini kullanmıştı. Söz konusu 50'inci madde üye bir devletin AB'den ayrılma prosedürünü işletmesinin önünü açıyor ve süreci resmen başlatıyor. May'in açıklamasından sonra hükümetin AB ile uzlaştığı Brexit anlaşması cuma günü parlamentoda yapılan oylamada üçüncü kez reddedilmişti.ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDilekçeyi kaleme alan Margaret Anne Georgiadou ise toplanan imzaların yarattığı etki üzerine ölüm tehditleri aldığını ve Facebook hesabını kapattığını açıklamıştı.Aynı zamanda kampanyanın parlamentonun internet sitesinde başlatıldığı andan itibaren birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Sitenin sık sık çökmesinin, dilekçenin imza sayısının artmasından endişe eden hükümetin kasıtlı bir girişimi olduğu söylentileri yayıldı.Bir başka komplo teorisine göre dilekçeyi imzalayanların IP adresleri arasında Kuzey Kore 'nin de dahil olduğu bir dizi ülke bulunduğu ve internet botlarının katılım sayısını şişirmeye çalıştığı öne sürüldü. Ancak sitedeki kayıtlara bakıldığında imzacıların yüzde 96'sı ülke içinden.YARIN YENİ OYLAMAAvam Kamarası Brexit gündemiyle yarın yeniden toplanıyor. Anlaşmanın cuma günü üçüncü kez reddedilmesinin ardından May hükümetinin yeni bir plan oluşturmak için 12 Nisan'a kadar vakti bulunuyor. Aksi takdirde Britanya , AB'den bir anlaşma olmadan çıkacak.Brexit'in Britanya parlamentosunda onaylanması için Brüksel 'in Londra 'ya tanıdığı süre 12 Nisan'da doluyor. AB, daha önceden anlaşmanın cuma günü onaylanması durumunda Britanya'ya 22 Mayıs'a kadar süre tanıyacağını açıklamıştı.