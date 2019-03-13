Brexit kaosu derin krize dönüşüyor
1 saat önce
İngiliz parlamentosunun hükümetin Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından ülke, yakın tarihinin en büyük krizine girme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
İngiliz parlamentosunun hükümetin Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından ülke, yakın tarihinin en büyük krizine girme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:30
İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti
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