Son Dakika Haberleri: Brexit kaosu derin krize dönüşüyor

Brexit kaosu derin krize dönüşüyor

1 saat önce

İngiliz parlamentosunun hükümetin Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından ülke, yakın tarihinin en büyük krizine girme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Brexit kaosu derin krize dönüşüyor, System.String[]
İngiliz parlamentosunun hükümetin Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından ülke, yakın tarihinin en büyük krizine girme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:30 

Ekonomi
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