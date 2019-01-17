Brexit, Karın Ağrısını Kaosa Dönüştürür'

İNGİLTERE Parlamentosu'nun Brexit sözleşmesini reddetmesi, Almanya'da iş çevrelerini de endişeye sevk etti.

İNGİLTERE Parlamentosu'nun Brexit sözleşmesini reddetmesi, Almanya'da iş çevrelerini de endişeye sevk etti. Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, Brexit'in ekonomide kaosa yol açabileceğine işaret ederek "Şirketler bir günde kendisini yeni sisteme uyarlayamaz. İngiltere'nin AB herhangi bir anlaşma olmadan ayrılması seçenek bile değildir. Bu ne İngiltere için ne de birlik için iyi olmaz" diyerek tarafların anlaşarak ayrılmasının önemine dikkat çekti.



EN BÜYÜK SORUN AMERİKA



Dünya sanayinde sıkıntılı günlerin geleceğine işaret eden Kempf, karın ağrılarının olacağı bir döneme girildiğini belirterek "Ekonomik olarak iyi günler geride kaldı. En büyük sorun Amerika'nın ticaret politikası. Amerika ile Çin arasındaki ekonomik çatışmalar tüm ekonomi için büyük tehdit" dedi. Bu dönemde Avrupa'nın daha akılcı davranmasın şart olduğunu belirten Kempf "Brüksel'deki sorumlular, akılcı bir reaksiyon göstermeli. Korumacılığa karşı korumacılık politikası çözüm değil. AB'nin diğer devletlerin korumacılığına karşı serbest piyasa kuralları ve rekabet düzenlemelerini daha iyi işletmesi gerekir" dedi.



EN PAHALI ELEKTRİK ALMANYA'DA



Almanya'da 2019 yılında büyüme oranın da düşük kalacağını söyleyen Kempf, 2019 yılında yüzde 1.5 oranında büyüme tahmin ettiklerini söyledi. Hükümeti iç politikaların etkisine kalıp geleceğe dönük yatırım yapmamakla da suçlayan Kempf, "Almanya'da vergi yükü de çok ağır. AB içinde vergi yükü ortalaması 22 iken, Almanya'da yüzde 39. En pahalı elektrik de Almanya'da. Maliyet girdileri çok yüksek" dedi.

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