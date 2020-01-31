Brexit karşıtı göstericiler Avrupa Birliği'nin Londra temsilciliği önünde sessiz eylem yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brexit karşıtı göstericiler Avrupa Birliği'nin Londra temsilciliği önünde sessiz eylem yaptı - Son Dakika

Brexit karşıtı göstericiler Avrupa Birliği'nin Londra temsilciliği önünde sessiz eylem yaptı

16 dakika önce

Brexit karşıtı göstericiler Avrupa Birliği'nin Londra temsilciliği önünde sessiz eylem yaptı.

Brexit karşıtı göstericiler Avrupa Birliği'nin Londra temsilciliği önünde sessiz eylem yaptı.

Brexit karşıtı göstericiler Avrupa Birliği'nin Londra temsilciliği önünde sessiz eylem yaptı

Avrupa Birliği, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:33 Kaynak: AA
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