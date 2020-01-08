Brexit karşıtları parlamento önünde protesto eylemi yaptı - Son Dakika

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Brexit karşıtları parlamento önünde protesto eylemi yaptı
6 saat önce
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası Brexit Yasa Tasarısı'nı görüşmeye ikinci gününde devam ederken, Brexit karşıtları parlamento önünde protesto eylemi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:51 Kaynak: AA
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası Brexit Yasa Tasarısı'nı görüşmeye ikinci gününde devam ederken, Brexit karşıtları parlamento önünde protesto eylemi yaptı.
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