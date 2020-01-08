Brexit karşıtları parlamento önünde protesto eylemi yaptı - Son Dakika
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Brexit karşıtları parlamento önünde protesto eylemi yaptı

6 saat önce

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası Brexit Yasa Tasarısı'nı görüşmeye ikinci gününde devam ederken, Brexit karşıtları parlamento önünde protesto eylemi yaptı.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası Brexit Yasa Tasarısı'nı görüşmeye ikinci gününde devam ederken, Brexit karşıtları parlamento önünde protesto eylemi yaptı.

Brexit karşıtları parlamento önünde protesto eylemi yaptı

Parlamento, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:51 Kaynak: AA
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