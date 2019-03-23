Son Dakika Haberleri: Brexit Konusunda Yeni Referandum Yapılmasını İsteyen Gruplar Yürüyüş Düzenledi

Brexit Konusunda Yeni Referandum Yapılmasını İsteyen Gruplar Yürüyüş Düzenledi

57 dakika önce

- Protestodan detaylar LONDRA - Brexit konusunda yeni referandum yapılmasını isteyen gruplar Londra'da yürüyüş düzenledi.

- Protestodan detaylar LONDRA - Brexit konusunda yeni referandum yapılmasını isteyen gruplar Londra'da yürüyüş düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Londra, Güncel
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