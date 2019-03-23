Brexit Konusunda Yeni Referandum Yapılmasını İsteyen Gruplar Yürüyüş Düzenledi (2)
1 saat önce
- Protestodan detaylar LONDRA - Brexit konusunda yeni referandum yapılmasını isteyen gruplar Londra'da yürüyüş düzenledi.
- Protestodan detaylar LONDRA - Brexit konusunda yeni referandum yapılmasını isteyen gruplar Londra
'da yürüyüş düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:31 Kaynak: AA
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