Son Dakika Haberleri: Brexit Konusunda Yeni Referandum Yapılmasını İsteyen Gruplar Yürüyüş Düzenledi (2)

Brexit Konusunda Yeni Referandum Yapılmasını İsteyen Gruplar Yürüyüş Düzenledi (2)

1 saat önce

- Protestodan detaylar LONDRA - Brexit konusunda yeni referandum yapılmasını isteyen gruplar Londra'da yürüyüş düzenledi.

- Protestodan detaylar LONDRA - Brexit konusunda yeni referandum yapılmasını isteyen gruplar Londra'da yürüyüş düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:31 Kaynak: AA

Londra, Güncel
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