Son Dakika Haberleri: Brexit kördüğüm olsa da mizahı patlattı

Brexit kördüğüm olsa da mizahı patlattı

1 saat önce

Brexit sürecinde sempati kazanan tek siyasetçi Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow oldu.

Brexit kördüğüm olsa da mizahı patlattı, System.String[]
Brexit sürecinde sempati kazanan tek siyasetçi Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow oldu. Bercow'un bariz mimiklerle ve büyük jestlerle milletvekillerini düzene davet eden bağırışları dünya televizyonlarında geniş yer buluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:12 

Ekonomi
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