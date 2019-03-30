Brexit kördüğüm olsa da mizahı patlattı
1 saat önce
Brexit sürecinde sempati kazanan tek siyasetçi Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow oldu.
Brexit sürecinde sempati kazanan tek siyasetçi Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow oldu. Bercow'un bariz mimiklerle ve büyük jestlerle milletvekillerini düzene davet eden bağırışları dünya televizyonlarında geniş yer buluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:12
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