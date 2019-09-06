Son Dakika Haberleri: Brexit krizinde ağır yenilgi alan Boris Johnson: 'İstifa etmeyeceğim'
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Brexit krizinde ağır yenilgi alan Boris Johnson: 'İstifa etmeyeceğim'

1 saat önce

Brexit krizi kapsamında yoğun baskılara maruz kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı. Johnson "Brüksel'e gideceğim, anlaşmaya varmamızı sağlayacağım, 31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılacağız, yapmamız gereken budur" ifadelerini kullandı.

Brexit krizinde ağır yenilgi alan Boris Johnson: 'İstifa etmeyeceğim', System.String[]

Brexit krizi kapsamında yoğun baskılara maruz kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı. İskoçya ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Johnson " Brüksel'e gideceğim, anlaşmaya varmamızı sağlayacağım, 31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılacağız, yapmamız gereken budur" ifadelerini kullandı.


Mahkeme: parlamentoyu askıya alma kararı yasalara aykırı değil


Londra'da Yüksek Mahkeme, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu beş hafta askıya alma kararının iptal edilmesi için yapılan başvuruyu geri çevirdi.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:30 
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