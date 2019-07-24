Son Dakika Haberleri: Brexit kurbanı Theresa May'in 'karnesi'
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Brexit kurbanı Theresa May'in 'karnesi'

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, 3 yılı biraz aşan görev süresinde ülkenin yaşadığı terör saldırıları, parlamentoda hükümet çoğunluğunu kaybettiği genel seçim ve krize dönüşen Brexit süreciyle hatırlanacak.

Brexit kurbanı Theresa May'in 'karnesi', System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, 3 yılı biraz aşan görev süresinde ülkenin yaşadığı terör saldırıları, parlamentoda hükümet çoğunluğunu kaybettiği genel seçim ve krize dönüşen Brexit süreciyle hatırlanacak.
Theresa May, İngiltere, Hükümet, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:27 
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