Brexit kurbanı Theresa May'in 'karnesi'
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, 3 yılı biraz aşan görev süresinde ülkenin yaşadığı terör saldırıları, parlamentoda hükümet çoğunluğunu kaybettiği genel seçim ve krize dönüşen Brexit süreciyle hatırlanacak.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, 3 yılı biraz aşan görev süresinde ülkenin yaşadığı terör saldırıları, parlamentoda hükümet çoğunluğunu kaybettiği genel seçim ve krize dönüşen Brexit süreciyle hatırlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:27
"Osmanlı torunu"nun İngiltere'de başbakan seçilmesi kabinede gerilim yarattı Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu (ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı Boris Johnson İngiltere Başbakanı oluyor: İlk istifa Maliye Bakanı Philip Hammond'dan geldi