Son Dakika Haberleri: Brexit Öncesi Britanya Yolculuğu: Britanyalılar AB'den Ayrılma Konusunda Ne Düşünüyor?

Brexit Öncesi Britanya Yolculuğu: Britanyalılar AB'den Ayrılma Konusunda Ne Düşünüyor?

2 gün önce

29 Mart yaklaşırken NBCNews.com muhabiri Alexander Smith Britanya'nın nabzını tuttu.

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29 Mart yaklaşırken NBCNews.com muhabiri Alexander Smith Britanya'nın nabzını tuttu. Lambeth ve Cardiff bölgeleri AB'de kalmanın ülkenin geleceği için daha iyi olduğu fikrinde.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:40 

Avrupa Birliği, Britanya, Dünya
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