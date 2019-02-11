Brexit Öncesi Britanya Yolculuğu: Britanyalılar AB'den Ayrılma Konusunda Ne Düşünüyor?
2 gün önce
29 Mart yaklaşırken NBCNews.com muhabiri Alexander Smith Britanya'nın nabzını tuttu.
29 Mart yaklaşırken NBCNews.com muhabiri Alexander Smith Britanya
'nın nabzını tuttu. Lambeth ve Cardiff bölgeleri AB
'de kalmanın ülkenin geleceği için daha iyi olduğu fikrinde.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:40
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