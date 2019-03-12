Son Dakika Haberleri: Brexit Oylaması Beklenirken ABD ve Asya Piyasaları Yükseldi

Brexit Oylaması Beklenirken ABD ve Asya Piyasaları Yükseldi

17 dakika önce

– Asya hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık'ta oylanacak olan Brexit anlaşması ve ABD hisse senedi piyasalarında görülen güçlü performans etkisiyle yükseldi.

Brexit Oylaması Beklenirken ABD ve Asya Piyasaları Yükseldi, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık'ta oylanacak olan Brexit anlaşması ve ABD hisse senedi piyasalarında görülen güçlü performans etkisiyle yükseldi.

Yatırımcılar ayrıca Etiyopya'daki uçak kazası sonrasında hisseleri yaklaşık yüzde 10 düşen Boeing ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 4.7 dolarlık bütçe planını yakından izliyorlar.

ABD hisse senedi piyasaları Pazartesi gününü, Apple ve Facebook hisselerinde görülen artışın Boeing'in yüzde 10'luk düşüşünü telafi etmesiyle, günü artıda tamamladı. ABD Başkanı Trump'ın 4.7 trilyon dolarlık bütçesinde savunma harcamaları için yüzde 5.0'lik artışa karşın savunma dışı harcamalar için yüzde 5.0'lik azalış önerdi. Bütçe taslağında ABD'nin Meksika sınırına örülecek duvar için 8.6 milyar dolar talep ediliyor.

ABD hisse senedi piyasalarında Pazartesi günü kapanış düzeyleri şöyle sıralandı:

Dow Jones yüzde 0.79,

Nasdaq yüzde 2.11 ve

S&P yüzde 1.47 yükseldi.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.13 kayıpla 1.1246 düzeyine geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi, piyasalarında son durum şöyle:

Shanghai Composite yüzde 1.52,

Shenzen Composite yüzde 1.34,

Nikkei yüzde 1.88,

Hang Seng yüzde 1.55,

Kospi Composite yüzde 0.89 ve

S&P yüzde 0.41 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:22 Kaynak: DHA

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