Son Dakika Haberleri: Brexit oylaması ertelendi

Brexit oylaması ertelendi

18 dakika önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının 12 Mart'a ertelendiğini açıkladı.

Brexit oylaması ertelendi, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının 12 Mart'a ertelendiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:50 

Theresa May, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli

Survivor Kurallarını Soran Hikmet, Acun Ilıcalı'yı Sinirlendirdi Galatasaray-Akhisarspor U21 Maçına Kar Engeli!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:08:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brexit oylaması ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]