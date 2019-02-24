Brexit oylaması ertelendi
18 dakika önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının 12 Mart'a ertelendiğini açıkladı.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, bu hafta parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının 12 Mart'a ertelendiğini açıkladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:50
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları
İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli
Survivor Kurallarını Soran Hikmet, Acun Ilıcalı'yı Sinirlendirdi
Galatasaray-Akhisarspor U21 Maçına Kar Engeli!