Brexit Oylaması İngiliz Medyasında

İngiltere medyası, Brexit anlaşmasının parlamento tarafından reddedilmesini, İngiltere Başbakanı Theresa May'in "büyük mağlubiyeti" olarak yorumladı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) anlaşmasının parlamento tarafından dün reddedilmesi, ülke medyasında geniş yer aldı.



İngiliz yayın kurumu BBC, anlaşmanın reddedilmesini "hükümetin ezici mağlubiyeti" olarak değerlendirdi ve Başbakan May'in istifa etmesi gerektiğini vurguladı. BBC, "Normalde, hükümetin bu kadar önemli bir düzenlemesinin reddedilmesinin ardından Başbakanın istifa kararı gelirdi." ifadesine yer verdi.



The Times gazetesi ise İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu zamana kadarki başbakanlar içerisinde en büyük mağlubiyeti aldığını belirterek, May'in oylama öncesinde vekillere "ayrılık yerine birlikte hareket etmeleri" konusundaki tavsiyesinin de işe yaramadığını aktardı.



The Guardian gazetesi de "May tarihi oylamada 230 farkla mağlup oldu" başlığı ile okuyucularına gelişmeleri duyurdu. Gazete, Başbakan May'in güvensizlik oylamasını kaybetmesi halinde genel seçimin gündeme gelebileceğini vurguladı.



The Daily Telegraph gazetesi ise manşetinde "Tam bir aşağılanma." ifadesini kullandı. Gazetenin haberinde "May 2017 seçimlerini yanlış okudu. AB'yi yanlış okudu, kabineyi yanlış okudu. Açıkça dramatik bir şekilde parlamentoyu yanlış okudu." değerlendirmesi yer aldı.



Metro gazetesi manşetinde "Bu zamana kadarki en kötü yenilgi", Daily Mail ise Başbakan May hakkında "kendi hayatı için savaşıyor" ifadelerini kullandı.

