Son Dakika Haberleri: Brexit Oylaması Sonrasında Avrupa Piyasaları Ekside

Brexit Oylaması Sonrasında Avrupa Piyasaları Ekside

45 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasının, 242'ye 391 oyla, bir kez daha reddedilmesiyle, düştü.

Brexit Oylaması Sonrasında Avrupa Piyasaları Ekside, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasının, 242'ye 391 oyla, bir kez daha reddedilmesiyle, düştü.

Brexit termin süresine 17 kala yaşanan bu gelişme sonrasında, Birleşik Krallık milletvekillerinin önünde Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmak ve Avrupa Birliği anlaşmasının 50. Maddesini kullanarak Mart sonu olan Brexit termin süresini uzatmak arasında bir oylama yapma seçenekleri var.

Gelişmler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

DAX yüzde 0.36,

CAC yüzde 0.32 ve

FTSE yüzde 0.38 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:38 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Avrupa, Güncel
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