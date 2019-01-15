Brexit Oylamasına Doğru ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi
1 saat önce
– ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasının oylanması beklenirken, açılış öncesinde yükselişte.
– ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasının oylanması beklenirken, açılış öncesinde yükselişte.
Birleşik Krallık Hükümeti'nin anlaşmasının parlamentoda onaylanmama ihtimali yüksek olarak görülürken, bu durumda ülkenin geleceği hakkındaki, anlaşmasız bir Brexit ya da Brexit'in iptal edilmesi gibi belirsizlikler devam edecek.
ABD hisse senedi piyasalarında açılış öcesi durum şöyle;
- Dow Jones yüzde 0.36,
- Nasdaq yüzde 0.45 ve
- S&P yüzde 0.25 arttı.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.38 değer kazanarak 1.1428 değerine yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:34 Kaynak: DHA
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