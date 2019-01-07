Brexit Oylamasına Doğru Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Yükseldi
1 saat önce
– Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta Parlamento'ya sunacağının açıklanmasıyla, Avrupa hisse senedi piyasaları yükseldi.
– Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
'in Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta Parlamento
'ya sunacağının açıklanmasıyla, Avrupa
hisse senedi piyasaları yükseldi. Brexit anlaşması haberinin yanı sıra, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret gerginliğinin de iki ülke arasında görüşüleceği toplantı da piyasaları olumlu etkiledi.
- FTSE yüzde 0.35,
- DAX yüzde 0.33,
- CAC yüzde 0.45 ve
- Suro Stoxx yüzde 0.26 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.26 değer kazanarak 1.1432 düzeyine yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:38 Kaynak: DHA
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