Son Dakika Haberleri: Brexit parlamenterleri Avrupa Birliği Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti
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Brexit parlamenterleri Avrupa Birliği Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti

1 saat önce

Yeni kurulmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nda 29 sandalye elde eden Brexit Partisi parlamenterleri Strasbourg'da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti.

Brexit parlamenterleri Avrupa Birliği Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti, System.String[]
Yeni kurulmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nda 29 sandalye elde eden Brexit Partisi parlamenterleri Strasbourg'da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler birçok kişinin tepkisine neden oldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:37 
Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya
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