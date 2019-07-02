Brexit parlamenterleri Avrupa Birliği Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti
1 saat önce
Yeni kurulmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nda 29 sandalye elde eden Brexit Partisi parlamenterleri Strasbourg'da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:37
Yeni kurulmasına rağmen Avrupa
Parlamentosu'nda 29 sandalye elde eden Brexit Partisi parlamenterleri Strasbourg'da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği
Milli Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler birçok kişinin tepkisine neden oldu.
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