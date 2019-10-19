Son Dakika Haberleri: Brexit protestosu
Son Dakika Güncel Brexit protestosu

Brexit protestosu

1 saat önce

Yürüyüşten detaylar Yürüyüşe katılanların açıklamaları Göstericilerden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra bir araya gelen göstericiler, AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılıp oylanması öncesinde bir araya gelerek,...

Yürüyüşten detaylar

Yürüyüşe katılanların açıklamaları

Göstericilerden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra bir araya gelen göstericiler, AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılıp oylanması öncesinde bir araya gelerek, halk tarafından oylanmak üzere referanduma sunulması talebiyle gösteri düzenledi.

Brexit protestosu

Avrupa Birliği, İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İrem Sak, "Saçmalamayın" diyerek takipçileri için dans etti
Macron'dan küstah sözler: DEAŞ yeniden canlanırsa sorumlusu Türkiye olur İngiltere Parlamentosu, yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 19:56:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brexit protestosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]