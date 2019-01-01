Son Dakika Haberleri: Brexit, Romanya başkanlığında gerçekleşecek

Brexit, Romanya başkanlığında gerçekleşecek

23 dakika önce

Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda en önemli konu 29 Mart'ta gerçekleşecek Brexit olacak.

Brexit, Romanya başkanlığında gerçekleşecek, System.String[]
Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda en önemli konu 29 Mart'ta gerçekleşecek Brexit olacak. Taraflar henüz bir plan üzerinde uzlaşabilmiş değil. Öte yandan Türkiye-Romanya ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye-AB ilişkilerinin canlanması da bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:20 

Avrupa Birliği, Romanya, Ekonomi
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