Brexit, Romanya başkanlığında gerçekleşecek
23 dakika önce
Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda en önemli konu 29 Mart'ta gerçekleşecek Brexit olacak.
Romanya
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Konseyi Dönem Başkanlığı'nda en önemli konu 29 Mart'ta gerçekleşecek Brexit olacak. Taraflar henüz bir plan üzerinde uzlaşabilmiş değil. Öte yandan Türkiye-Romanya ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye-AB ilişkilerinin canlanması da bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:20
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