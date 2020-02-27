Son Dakika › Dünya › Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşması nasıl şekillenecek, ihtilaf maddeleri neler? - Son Dakika Dünya
Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşması nasıl şekillenecek, ihtilaf maddeleri neler?
16 dakika önce
Brexit sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki ticaretin nasıl şekilleneceğinin belirleneceği müzakereler gelecek ay başlıyor. Peki taraflar ne istiyor, nasıl bir tutum sergiliyor?
Brexit sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki ticari geleceğin nasıl şekilleneceğinin belirleneceği müzakereler gelecek ay başlıyor. Görüşmelerde ticaret ilişkilerinden çevreye, balıkçılıktan tarıma, istihdamdan güvenlik ilişkilerine, veri paylaşımından ulaştırmaya kadar bir çok başlık masaya yatırılacak.
AB ile İngiltere arasında geçiş süreci 31 Ocak 2020'de Brexit'in gerçekleşmesiyle resmen başladı ve bu müzakerelerin tamamlanması için son tarih 31 Aralık 2020.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:03
Son Dakika Ünlü şarkıcı Duffy sosyal medya hesabından paylaştı: Rehin tutulup tecavüze uğradım AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi