Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşması nasıl şekillenecek, ihtilaf maddeleri neler? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşması nasıl şekillenecek, ihtilaf maddeleri neler? - Son Dakika Dünya

Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşması nasıl şekillenecek, ihtilaf maddeleri neler?

16 dakika önce

Brexit sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki ticaretin nasıl şekilleneceğinin belirleneceği müzakereler gelecek ay başlıyor. Peki taraflar ne istiyor, nasıl bir tutum sergiliyor?

Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşması nasıl şekillenecek, ihtilaf maddeleri neler?, System.String[]

Brexit sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki ticari geleceğin nasıl şekilleneceğinin belirleneceği müzakereler gelecek ay başlıyor. Görüşmelerde ticaret ilişkilerinden çevreye, balıkçılıktan tarıma, istihdamdan güvenlik ilişkilerine, veri paylaşımından ulaştırmaya kadar bir çok başlık masaya yatırılacak.


AB ile İngiltere arasında geçiş süreci 31 Ocak 2020'de Brexit'in gerçekleşmesiyle resmen başladı ve bu müzakerelerin tamamlanması için son tarih 31 Aralık 2020.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Duffy sosyal medya hesabından paylaştı: Rehin tutulup tecavüze uğradım
AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
07:27 Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca'ya iltifat yağdı
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 08:20:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşması nasıl şekillenecek, ihtilaf maddeleri neler? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]