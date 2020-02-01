Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin kalbi yer değiştirdi; yeni merkez Gadheim - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin kalbi yer değiştirdi; yeni merkez Gadheim - Son Dakika Dünya

Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin kalbi yer değiştirdi; yeni merkez Gadheim

30 dakika önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) birlikte Avrupa'nın tam kalbinde büyük bir değişim yaşandı. Gadheim, İngiltere'nin Brexit sonucu ayrılması nedeniyle birliğin yeni "merkez noktası" olma sevinci yaşıyor

Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin kalbi yer değiştirdi; yeni merkez Gadheim, System.String[]

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) birlikte Avrupa'nın tam kalbinde büyük bir değişim yaşandı. Ancak bu kez siyasi değil, coğrafi bir değişiklikten bahsediliyor.


Hırvatistan'ın 2013'de AB'ye katılmasıyla birliğin resmi merkez noktası, Almanya'nın Bavyera eyaletinde Westerngrund ismindeki küçük bir kasaba olmuştu.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:07 
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