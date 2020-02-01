Son Dakika › Dünya › Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin kalbi yer değiştirdi; yeni merkez Gadheim - Son Dakika Dünya
Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin kalbi yer değiştirdi; yeni merkez Gadheim
30 dakika önce
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) birlikte Avrupa'nın tam kalbinde büyük bir değişim yaşandı. Gadheim, İngiltere'nin Brexit sonucu ayrılması nedeniyle birliğin yeni "merkez noktası" olma sevinci yaşıyor
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) birlikte Avrupa'nın tam kalbinde büyük bir değişim yaşandı. Ancak bu kez siyasi değil, coğrafi bir değişiklikten bahsediliyor.
Hırvatistan'ın 2013'de AB'ye katılmasıyla birliğin resmi merkez noktası, Almanya'nın Bavyera eyaletinde Westerngrund ismindeki küçük bir kasaba olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:07
Son Dakika İngiliz halkı, Avrupa Birliği'nden çıkış anlamına gelen Brexit'i kutluyor Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazla Akciğer Embolisi artık kısa sürede tedavi ediliyor Son Dakika: Arap Birliği, Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddetti Kardak'tan sökülen Yunanistan bayrağı, deniz müzesinde sergileniyor